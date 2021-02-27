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Президент Евросовета напомнил Зеленскому, сколько денег ЕС перечислил Украине и призвал к реформам

Обновлено
02 марта 2021, 14:10

Президент Евросовета напомнил Зеленскому, сколько денег ЕС перечислил Украине и призвал к реформам

Снимок из трансляции форума «Украина 30. Правосудие» Снимок из трансляции форума «Украина 30. Правосудие»

Президент Европейского Совета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» в Луганской области вместе с президентом Владимиром Зеленским. Во время брифинга Мишель выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям Украины.

В тоже время президент Евросовета указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

Мишель отметил, что за последние семь лет после Майдана ЕС предоставил Украине помощь на более чем 16 миллиардов евро. Он указал, что это наибольшая помощь Брюсселя государству, которое не входит в ЕС.

«Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией», — подчеркнул Мишель.

Мишель подчеркнул, что это ключевые условия, чтобы обеспечить доверие украинцев к судебным институциям, и это имеет огромное значение для того, чтобы улучшить бизнес-климат в Украине и привлекать иностранные инвестиции.

«Украина взяла на себя обязательства по борьбе с коррупцией и всеобъемлющей судебной реформе в рамках Соглашения по ассоциации. Это важные условия согласно недавно согласованной программе макрофинансовой помощи и процессу визовой либерализации», — указал президент Евросовета.

По его словам, недавние решения Конституционного суда Украины только подчеркнули необходимость усиления внимания к судебной реформе.

«Всеобъемлющая судебная реформа крайне необходима, чтобы перезапустить главные органы судебной власти и установить новую прозрачную и учитывающую заслуги процедуру выборов для судей в Высшем совете правосудия. Это комплексные, сложные реформы, они требуют храбрости и сильного лидерства», — полагает Мишель.

Выступление Зеленского и Мишеля транслировалось на форуме «Украина 30. Правосудие», который проходит в Киеве. Вчера, открывая форум, президент Украины объявил о старте реформы судебной системы.

Сегодня ранее Зеленский успел сделать прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка.

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