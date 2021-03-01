Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебная реформа будет обязательно проведена. Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия».



Глава государства также сообщил, что инициирует создание комиссии по вопросам правовой реформы.



«Я могу уверить, мы настроены воплотить все необходимые шаги для успешной реформы для того, чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, где закон один для всех — и это важно, и все равны перед законом. Это решение мы воплотим в жизнь, и оно не подлежит обжалованию, пересмотру или отмене», — сказал Зеленский.



Кроме этого, президент заявляет о перспективе внедрения IT технологий в судебной системе — большинство бюрократических судебных процедур будут онлайн.



«Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне»,- сказал он.



Зеленский пояснил, что это будет означать, что такое нововведение «ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений».