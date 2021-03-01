Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский заявил, что судебная реформа будет «обязательно проведена»

01 марта 2021, 11:34

Зеленский заявил, что судебная реформа будет «обязательно проведена»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебная реформа будет обязательно проведена. Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия».

Глава государства также сообщил, что инициирует создание комиссии по вопросам правовой реформы.

«Я могу уверить, мы настроены воплотить все необходимые шаги для успешной реформы для того, чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте, где закон один для всех — и это важно, и все равны перед законом. Это решение мы воплотим в жизнь, и оно не подлежит обжалованию, пересмотру или отмене», — сказал Зеленский.

Кроме этого, президент заявляет о перспективе внедрения IT технологий в судебной системе — большинство бюрократических судебных процедур будут онлайн.

«Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне»,- сказал он.

Зеленский пояснил, что это будет означать, что такое нововведение «ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений».

Больше про:

Прочее
судебная реформа
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:38
В Донецке проверяют сообщение о минировании более 30 школ. Детей эвакуировали
21:45
Макдоналдс возвращается в Мариуполь, новый аэропорт для Донбасса и срыв открытия КПВВ. Дайджест НД ►
21:26
Донбасс. Итоги недели 22 — 28 февраля
11:01
«ДНР» собирается ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
09:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых жертвах коронавируса
21:50
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
17:34
За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 8 граждан
13:11
«ДНР»: Девять умерших от COVID-19 и 222 новых случая за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
все новости
12:13
СБУ открыла 22 тысячи дел по преступлениям во время оккупации Крыма и Донбасса
11:34
Зеленский заявил, что судебная реформа будет «обязательно проведена»
11:24
Рада с этой недели начнет использовать «сенсорную кнопку». Она должна остановить «кнопкодавство»
11:06
Киев обвинил Москву в попытке привлечения «российских миротворцев» на Донбасс
10:55
В Донецкой области подтвердилось еще 54 случая ковида
10:28
В ТКГ рассказали, какие ядерные объекты на Донбассе должно проверить МАГАТЭ
09:38
В Донецке проверяют сообщение о минировании более 30 школ. Детей эвакуировали
09:25
Фиктивную главу панамского оффшора из схемы Курченко приговорили к пяти годам условно
08:27
Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за воскресенье
08:04
На Донбассе погиб украинский военный от обстрела
21:45
Макдоналдс возвращается в Мариуполь, новый аэропорт для Донбасса и срыв открытия КПВВ. Дайджест НД ►
21:26
Донбасс. Итоги недели 22 — 28 февраля
18:56
«Заря» вырвала победу на последних минутах матча с «Шахтером»
18:08
Митинг против повышения тарифов в Мариуполе. Перекрытая дорога и потасовка
16:36
Шмыгаль пообещал, что в течение года вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие
все новости
ВИДЕО
Макдоналдс возвращается в Мариуполь, новый аэропорт для Донбасса и срыв открытия КПВВ. Дайджест НД ►
28 февраля, 21:45
«Заря» вырвала победу на последних минутах матча с «Шахтером»
28 февраля, 18:56
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
27 февраля, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция