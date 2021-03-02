Президент Евросовета назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указал, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.



«К сожалению, Россия не отобразила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для реализации Минских соглашений. Поэтому наши экономические санкции останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником», — подчеркнул Мишель во время совместного брифинга с президентом Зеленским у КПВВ «Счастье» в Луганской области.



Он также указал, что ЕС рассчитывает, что РФ обеспечит полный доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем неподконтрольным Украине территориям. «И пандемия COVID-19 не должна использоваться как повод для дальнейшего размежевания этих территорий от Украины», — заметил президент Евросовета.



Кроме того, в ЕС призвали Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).



По его словам, полное прекращения огня, открытия большего количества пунктов пропуска и разминирование улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения. Президент Евросовета, заверил, что ЕС готов поддерживать эти усилия.



«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда», — отметил Мишель



Как известно, Россия отрицает, что является стороной конфликта на Донбассе. Кремль всячески пытается склонить Киев к переговорам с подконтрольными ему группировками «ДНР» и «ЛНР».



Ранее президент Евросовета указал на необходимость проведения в Украине реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.



Перед встречей с Мишелем Зеленский успел сделать прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка.