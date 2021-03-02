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Украинская делегация в ТКГ: Россия снова заблокировала открытие КПВВ на Донбассе

02 марта 2021, 19:56

Украинская делегация в ТКГ: Россия снова заблокировала открытие КПВВ на Донбассе

Российская сторона в очередной раз заблокировала вопрос открытия пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Об этом по итогам заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы во вторник сообщила украинская делегация в ТКГ.

Как отмечают в делегации, успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта через КПВВ «Счастье», показал его полную готовность к пропуску грузов и пассажиров. Однако несмотря на это, в гуманитарной подгруппе российская сторона вновь заблокировала вопрос открытия КПВВ.

«Инициативы, предложенные главой нашей делегации Леонидом Кравчуком, предоставление нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ "Счастье" и "Золотое", других технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи», – считают в украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона подчеркивает, что российская делегация «пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели – заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта».

Украина расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участникам Нормандского формата и международным организациям, задействованным в решении конфликта, и «как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей».

Представители украинской делегации еще раз подчеркнули, что для урегулирования ситуации на Донбассе должно быть выполнено главное условие – российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне, и прекратить настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте наравне с ФРГ, Францией и ОБСЕ.

На прошлой неделе Украина обвинила Россию в том, что два новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» до сих пор не открыты. Как известно, РФ себя стороной конфликта не признает, а подконтрольная ей «ЛНР» обвиняет в срыве работы КПВВ Киев.

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