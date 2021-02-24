Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обвинила российских визави в срыве начала пропуска через КПВВ «Счастье» и «Золотое» вна линии соприкосновения в Луганской области. Об этом говорится в сообщении делегации.



Там отметили, что украинские власти предоставили автобусы-челноки для перевозки ледей через линию соприкосновения на указанных КПВВ.



«Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 7:40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый — в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны», — подчеркивается в сообщении.





В делегации Украины дали оценку таким действиям. Там считают, что представители российской делегации «никак не могут различить разницу между делами и словами».



«На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (которых держат в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам выехать с временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября», — заявила украиснкая сторона в ТКГ.



Там добавили, что ждут оценки действиям РФ со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

Поддерживаемая России группировка «ЛНР», которая по факту контролирует отдельные районы Луганской области, 22 февраля объявила, что отказывается разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое». Там пояснили, что открытие пунктов пропуска откладывается «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».



Россия приглашает представителей «Л-ДНР» на заседания ТКГ, пытаясь заставить Киев вести переговоры с «представителями Донбасса». В свою очередь украинская же сторона отказывается от официального диалога с сепаратистами, указывая, что конфликт на вотсоке необходимо решать с Россией.



Открытие двух новых КПВВ в Луганской области должно было произойти еще 10 ноября 2020 года, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



Правительство Украины согласилось предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал разблокировать работу КПВВ 24 февраля.



На сегодня на Донбассе работают два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» сепаратисты осуществляют только дважды в неделю.