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Украина обвинила Россию в срыве начала работы КПВВ «Счастье» и «Золотое»

24 февраля 2021, 09:22

Украина обвинила Россию в срыве начала работы КПВВ «Счастье» и «Золотое»

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обвинила российских визави в срыве начала пропуска через КПВВ «Счастье» и «Золотое» вна линии соприкосновения в Луганской области. Об этом говорится в сообщении делегации.

Там отметили, что украинские власти предоставили автобусы-челноки для перевозки ледей через линию соприкосновения на указанных КПВВ.

«Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 7:40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый — в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны», — подчеркивается в сообщении.


В делегации Украины дали оценку таким действиям. Там считают, что представители российской делегации «никак не могут различить разницу между делами и словами».

«На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (которых держат в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам выехать с временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября», — заявила украиснкая сторона в ТКГ.

Там добавили, что ждут оценки действиям РФ со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

Поддерживаемая России группировка «ЛНР», которая по факту контролирует отдельные районы Луганской области, 22 февраля объявила, что отказывается разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое». Там пояснили, что открытие пунктов пропуска откладывается «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».

Россия приглашает представителей «Л-ДНР» на заседания ТКГ, пытаясь заставить Киев вести переговоры с «представителями Донбасса». В свою очередь украинская же сторона отказывается от официального диалога с сепаратистами, указывая, что конфликт на вотсоке необходимо решать с Россией.

Открытие двух новых КПВВ в Луганской области должно было произойти еще 10 ноября 2020 года, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.

Правительство Украины согласилось предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал разблокировать работу КПВВ 24 февраля.

На сегодня на Донбассе работают два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» сепаратисты осуществляют только дважды в неделю.

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