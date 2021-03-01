Грузовики с гуманитарной помощью впервые проехали в Луганск через КПВВ «Счастье»

Одиннадцать грузовиков с гуманитарной помощью от ООН проехали через КПВВ «Счастье» в сторону неподконтрольного украинским властям Луганска. Это первая гуманитарная помощь, которая была направлена через этот пункт пропуска.



Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» с места события.



Гуманитарный груз проверили украинские пограничники. Также у пункта пропуска присутствовали представители ООН и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Как сообщил «Новостям Донбасса» пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, в состав гуманитарного конвоя вошли строительные материалы и средства гигиены. В общей сложности было оформлено 136 тонн груза.



Представитель ГПСУ отметил, что несмотря на то, что гумпомощь была впервые переплавлена через КПВВ «Счастье», для мирных жителей перемещение по этому дорожному коридору по-прежнему остается заблокированным со стороны незаконных вооруженных формирований.

По данным украинской стороны, 26 февраля этот гуманитарный груз от ООН незаконные вооруженные формирования не пропустили в сторону Луганска. В свою очередь группировка «ЛНР» утверждала, что ждала этот груз только 1 марта.



Сегодня получение гуманитарной помощи подтвердили и в Луганске. При этом представительница «ЛНР» Ольга Кобцева заявила сепаратистским СМИ, что проезд гуманитарного конвоя международной организации через КПВВ «Счастье-Луганск» не означает разблокирование работы пункта пропуска.



На прошлой неделе Украина обвинила Россию в том, что два новых КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» до сих пор не открыты. Как известно, РФ себя стороной конфликта не признает, а подконтрольная ей «ЛНР» обвиняет в срыве работы КПВВ Киев.



Очередной раунд переговоров о разблокировании работы пунктов пропуска пройдет на этой неделе в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.