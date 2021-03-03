Добыча циркония на Донетчине проводиться не будет: Кириленко рассказал о фейковом письме в СБУ

Добыча циркония в Донецкой области проводиться не будет, соответствующий лот снят с аукциона. Но тема обросла фейками. Так прокомментировал ситуацию глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге 3 марта.



Он отметил, что с начала года вокруг этой темы возникло много слухов и манипуляций, но сейчас лот на добычу циркония снят с аукциона. Кириленко подчеркнул, что в этом сыграла решающую роль принципиальная позиция облгосадминистрации и профильного департамента.



«Когда ни о каких митингах не было и речи, в марте 2020 года мы писали письма в профильные инстанции с предложениями и объяснениями, и в конце смогли добиться того, что добыча циркония на территории Никольского района проводиться не будет», – подчеркнул Кириленко.



Глава области также сообщил, что в соцсетях в последнее время распространяется фейковое письмо с его поддельной подписью в адрес исполняющего обязанности начальника ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях с настойчивыми просьбами не допустить проведения митингов против добычи циркония, который облгосадминистрация якобы поддерживает.



«Подпись похожа на мою, но не надо быть художником, чтобы ее повторить. Из текста сразу понятно, что это фейк, причем произведенный "кустарным" способом. Документ составлен с нарушением норм делопроизводства, и подписан 26 февраля, когда я находился в командировке в Киеве», – рассказал Кириленко.



Он заявил, что это – манипуляция, направленная против рядовых жителей района теми людьми, которые хотят использовать людей в своих политических и экономических интересах.



«Прежде всего такие манипуляции – это неуважение к жителям области», – подчеркнул Кириленко.



Глава ОГА призвал жителей региона не поддаваться манипуляциям и проверять факты в официальных источниках информации.

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Пласт циркония размером около 40 гектаров расположен в 1,5 километрах от поселка Никольское в Донецкой области. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей.



Жители поселка 3 февраля провели акцию против добычи циркония на территории их громады. Это был уже второй митинг, на котором местные жители и жители близлежащих поселков выступили против разработки Азовского месторождения редкоземельных металлов.



Территория с месторождением была выставлена на аукцион, который планировался на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Начальная цена была снижена вдвое и составляла более 4,2 миллионов гривен.



Госгеонадра отменило проведение аукциона на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем.