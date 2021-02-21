Аукцион на разработку месторождения циркония под Мариуполем полностью отменен

Госгеонадр отменило проведение аукциона на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем. Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец.



Он опубликовал фотографию копии приказа главы Госгеонадра Романа Опимаха о снятии с аукциона разрешения на геологоразведку циркония в Никольский районе.



«Кроме того, он пообещал максимально способствовать тому, чтобы это месторождение никогда больше не стало предметом торгов», — утверждает нардеп.

Второй аукцион укцион на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония в поселке Никольское под Мариуполем не состоялся из-за отсутствия участников.



Накануне жители Никольского и близлежащих поселков вышли на митинг против добычи циркония на территории их громады.