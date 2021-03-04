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Прилепин: «ДНР» собирается вести «упреждающий огонь» на Донбассе по приказу Кремля

04 марта 2021, 09:40

Прилепин: «ДНР» собирается вести «упреждающий огонь» на Донбассе по приказу Кремля

Российский писатель Захар Прилепин, который известен своей поддержкой группировки «ДНР», заявил, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе получили приказ из Кремля о стрельбе по украинским позициям.

Так он прокомментировал заявление «ДНР» о том, что боевики получили разрешение на «ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооруженных сил Украины».

При этом Прилепин намекнул, что представители российской власти «периодически возникали и возникают в сложные моменты на Донбассе», после чего среди украинских военных были серьезные потери.

«Приказ о подавлении огневых точек ВСУ — скажем так, — передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. И проследят за его исполнением тоже мрачные люди с Севера», — написал Прилепин в совем телеграм-канале.

Украина считает заявление «ДНР» о ведении «предупредительного огня» угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе.

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Российский писатель Захар Прилепин был заместителем командира одного из подразделений боевиков, в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

Также Прилепин был советником главы «ДНР» Александра Захарченко, которого убили 31 августа 2018 года в Донецке. 

Он является лидером движения «За правду». Партия «Справедливая Россия» официально объединилась с ним и другим движением под названием «Патриоты России».

СМИ называли партию Прилепина проектом администрации президента России, которая была создана перед выборами в парламент.

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