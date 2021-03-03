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«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ

03 марта 2021, 09:21

«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек Вооруженных сил Украины.

Об этом сегодня сообщили в «Управлении Народной милиции» группировки «ДНР».

Такой шаг там объяснили «отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов» и целью «защитить население».

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки обвиняют друг друга в обстрелах. При этом стороны утверждают, что не открывают огонь первыми, а стреляют в ответ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля уже зафиксировала более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

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