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Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины

03 марта 2021, 13:52

Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины

Украина считает заявление «ДНР» о ведении «предупредительного огня» угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе. Об этом заявил глава укранской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ в среду, 3 марта.

Кравчук заявил протест против обнародованного «народной милицией» группировки «ДНР» сообщения о «... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника».

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей», – подчеркнул Кравчук.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки обвиняют друг друга в обстрелах. При этом стороны утверждают, что не открывают огонь первыми, а стреляют в ответ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля уже зафиксировала более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

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