Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины

Украина считает заявление «ДНР» о ведении «предупредительного огня» угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе. Об этом заявил глава укранской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ в среду, 3 марта.



Кравчук заявил протест против обнародованного «народной милицией» группировки «ДНР» сообщения о «... получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника».



«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей», – подчеркнул Кравчук.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки обвиняют друг друга в обстрелах. При этом стороны утверждают, что не открывают огонь первыми, а стреляют в ответ.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля уже зафиксировала более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях.