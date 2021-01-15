В Славянске устроили митинг против повышения тарифов. Штепа предложила «не платить»

На Соборной площади в Славянске прошел митинг против повышения цен на коммунальные услуги. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Собралось несколько сотен человек, преимущественно пожилого возраста. Собравшиеся были в основном в масках. Некоторы из них с возмущением демонстрировали платежки за газ.



Сначала перед собравшимися со сцены выступил мэр города Вадим Лях. Он пояснил, как формируются тарифы. В частности, отметил, что местная власть не имеет влияния на формирования цены за газ.



После к митингующим обратилась экс-мэр города, а ныне депутат горсовета от «Партии мира и развития» Неля Штепа. Она предложила людям, «не платить» за коммунальные услуги, пока тарифы не будут пересмотрены. По ее словам, нужно подать иск в суд, а пока он будет рассматриваться, за коммуналку можно не платить. Штепа позвала всех желающих к себе в офис составлять иски.



Также перед митингующими выступил депутат горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Евгений Ляховой.



В итоге Штепа и представитель ОПЗЖ начали сбор подписей за пересмотр тарифов.

С нового года в Украине произошел рост цен за газ, тепло, электроэнергию и водоснабжение. Это вызвало резонанс в обществе. В городах Украины проходят митинг против повышения тарифов.



12 января правительство объявило о намерении ввести госрегулирование цены на газ, снизив стоимость топлива до 6,99 гривен за один кубометр.