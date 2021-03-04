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В Мариуполе работники судоремонтного завода пять часов перекрывали дорогу

04 марта 2021, 19:39

В Мариуполе работники судоремонтного завода пять часов перекрывали дорогу

Акция протеста работников АСРЗ Акция протеста работников АСРЗ

В Мариуполе сегодня, 4 марта, состоялась новая акция протеста работников Азовского судоремонтного завода. Люди в течение пяти часов перекрывали дорогу в Приморском районе, передает телеканал «ТВ7».

Работники АСРЗ перекрывали движение на кольце улиц Флотская, Восстания и Латышева. Они требовали разблокировать работу судоремонтного завода, которая остановилась месяц назад. Предыдущие акции протеста, по словам заводчан, не дали результата.

«Второй раз решили, потому что к нам с первого раза наша власть не прислушалась, наши госорганы. Причем городская власть утверждает, что они в этом вопросе слабо могут нам помочь. Могут только расформировать коллектив наших предприятий», – говорит член профсоюза ООО «СРЗ» Александр Мотора.

Но людей такая перспектива не устраивает. «Мы просто боремся за судьбу нашего предприятия, так как нас закрыли без видимых и ясных причин. Завод должен существовать», – считает сотрудница ООО «СРЗ» Алена.

Как рассказали в профсоюзе СРЗ, после прошлого митинга перед сессией горсовета и общения с заместителем мэра, официального ответа и реакции власти на ситуацию так и не получили. Сейчас люди собирают подписи под обращением к мэру, чтобы он вмешался в ситуацию.

У многих из заводчан – многолетний стаж работы на предприятии.

«Я на судоремонтном заводе работаю с 1990 года, в этом году уже будет 31 год.  Работаю судовым такелажником. Работа мне нравится, и семью кормить надо. Все устраивает – и график, и выплата зарплаты, надо, чтобы быстрее разблокировали работу завода и мы начали работать», – говорит сотрудник ООО «СРЗ» Иван Филатов.  

С 1 февраля работа СРЗ полностью заблокирована. Распоряжением капитана Мариупольского морского порта запрещено швартование к причалам СРЗ. К протестующим приехал председатель профсоюза порта, но диалога не вышло.

«Обвиняют и порт, говорят, что мы работу забрали. Ну, вот я приехал специально переговорить с трудовым коллективом... Когда вы причалы последний раз свои ремонтировали? Почему вы их по закону не передали в АМПУ? (Администрация морских портов Украины – Ред.)», – вступил в перепалку с протестующими председатель профсоюза Мариупольского морского порта Владислав Мирошниченко.

Люди несколько часов ходили по пешеходном переходу, к ним присоединялись и бывшие работники предприятия. Транспорт пропускали по европейскому принципу «5/15», когда через определенный промежуток времени создают 5-минутный коридор для проезда транспорта.

«Это нормальная практика, чтобы люди выражали в абсолютно законном поле свой протест», – прокомментировал начальник Управления патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин.

После пяти часов акции протестующие разблокировали дорогу. Люди предупредили, что если и дальше ситуация не изменится, они будут вынуждены прибегнуть к более громким и длительным мерам.

Работа ООО «АСРЗ» парализована уже месяц из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

25 февраля работники Азовского судоремонтного завода в первый раз перекрывали дорогу, протестуя из-за проблем предприятия. Если завод не разблокируют, без работы могут остаться порядка 500 человек.

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