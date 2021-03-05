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Более 10 тысяч заболевших коронавирусом снова выявили за сутки в Украине

05 марта 2021, 08:11

Более 10 тысяч заболевших коронавирусом снова выявили за сутки в Украине

За минувшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 149 человек выздоровели, а 172 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 384 917  заболевших. Из них 1 191 022 человека выздоровели, а 26 763 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Вчера было проведено 83 756 тестирований на ковид.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Днем ранее сообщалось о 10 057 заболевших ковидом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне признал, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса.

В стране зафиксировали первые случаи заражения британским штаммом ковида.

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