Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в конце апреля. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде в пятницу.



«Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля», — подчеркнул министр.



Степанов констатировал, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии коронавируса.



По его словам, оценки украинских и зарубежных ученых неутешительные: «Второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего».



Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.

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