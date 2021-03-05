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В Абхазии задержали бывшего командира боевиков «ДНР». Это может спровоцировать новый политический кризис

05 марта 2021, 12:55

В Абхазии задержали бывшего командира боевиков «ДНР». Это может спровоцировать новый политический кризис

В самопровозглашенной Абхазии спецслужбы задержали Ахру Авидзба — местного политика и бывшего командира батальона боевиков «ДНР» «Пятнашка». Об этом сообщает JAMnews.

Причина задержания неизвестна, обвинения ему не предъявлены. Авидзба вызвали на допрос в местную службу безопасности и не выпустили из здания. Одновременно к нему домой, где находилась его жена, пришли с обыском.

Издание называет Авидзба одним из самых значимых фигур в абхазской политике, подчеркивая, что его арест в ночь на 5 марта способен создать новый политический кризис в самопровозглашенной республике.

JAMnews отмечает, что именно Ахра Авидзба фактически стал генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года. «Он сделал то, что больше пяти лет не могла сделать вся оппозиция вместе взятая, хотя не раз пыталась. Он с парой сотен человек взял штурмом президентский дворец, вынудил тогдашнего президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку», — говорится в статье.

На новых выборах победил Аслан Бжания, тогда лидер оппозиции, сегодня президент самопровозглашенной Абхазии.

После смены режима Авидзба был назначен помощником президента Абхазии по международным связям. Это почетная, но ничего не значащая должность, пишет JAMnews, добавляя, что, довольно скоро «человеку, одетому в хаки, стало неинтересно просто сидеть в "президиуме"».

«Не для того сменяли власть, чтобы потом ничего не менялось», — заявил Авидзба и в конце 2020 года ушел в отставку, но обещал вернуться.

«Власти должны были реагировать на это настороженно. В Абхазии уже сложилось понимание, что такого рода политики-бойцы, если возвращаются — то как правило заходят в президентский дворец, предварительно вышибая двери», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что до поры до времени власти самопровозглашенной республики выжидали. Но затем с Ахрой Авидзба нашла общий язык нынешняя оппозиция, те самые политические силы, которых он силой изгнал из президентского дворца всего около года назад.

«По всей видимости, задержание Авидзба — это попытка пойти ва-банк со стороны власти, которая почувствовала угрозу собственной стабильности», — резюмируется в статье JAMnews.

Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.

У Ахры Авидзба есть российское гражданство. В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком  обращении с военнопленными и гражданским населением.

Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.

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