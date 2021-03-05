У Зеленского поблагодарили США за борьбу с олигархами после введения санкций против Коломойского

В Офисе президента поблагодарили зарубежных партнеров за поддержку в борьбе с олигархами. В пресс-службе главы государства добавили, что «Украина будет двигаться на пути укрепления отношений с США».



«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи», - сказано в сообщении на странице в Facebook.



В Офисе президента заявили, что борьба с коррупцией в Украине заключается не только в уголовном преследовании олигархии, но и в создании условии, «при которых бизнес будет развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения».

Ранее США ввели санкции в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах.



В США Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые они затем отмыли в США. По данным американских правоохранителей, будучи владельцами ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов, вывели деньги, которые затем использовали, чтобы создать бизнес-империю в США. Украинские олигархи переводили деньги через большую сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.



Коломойский и партнеры купили в США коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе.



Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд с требованием конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова в Луисвилле, Далласе и Огайо.