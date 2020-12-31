США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову из-за ПриватБанка

Министерство юстиции США подало новый судебный иск и требует конфисковать имущество экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Огайо, так как считает, что она была куплена на незаконно присвоенные ими средства банка.



Об этом сообщается на сайте ведомства.



Похожие обвинения им уже предъявляли в штатах Кентукки и Техас.



Reuters отмечает, что Коломойский отверг обвинения, а адвокат олигарха в США Брюс Маркс пока комментарий агентству не предоставил. Ни сам Боголюбов, ни его представители дело также не комментировали.



Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали кредитные линии в ПриватБанке, которые позже отмывали через оффшоры банка на Кипре и перечисляли в США.



Общая стоимость недвижимости в трех штатах оценивают в более 60 миллионов долларов.

В августе Минюст США потребовал конфисковать у Коломойского офисный центр в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые, как предполагается, были куплены за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке.