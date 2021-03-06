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ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе

06 марта 2021, 08:55

ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе

За минувшие сутки, 5 марта, украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в результате одного из обстрелов в районе Марьинки украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — тяжелое, отметили в штабе.

Кроме того, вблизи Песок боевики открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также, по данным штаба, НВФ осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с Широкино.
Неподалеку Водяного велся прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки — из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета зафиксирован обстрел позиции ООС вблизи Талаковки.

Также подчеркивается, что в пригороде Марьинки НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

В свою очередь подконтрольная РФ группировка «ДНР» заявила о гибели трех своих «военнослужащих» и ранении еще одного. Как утверждается, это произошло в результате обстрела.

По данным подконтрольной сепаратистам «администрации» Кировского района Донецка, осколочное ранение левой голени получил 26-летний житель Старомихайловки. Пострадавший был доставлен в травмпункт больницы № 24 Донецка, где ему оказали медицинскую помощь.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 4 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 227 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 836 взрывов, 1 310 пролетевших неопределенных боеприпасов, 110 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 909 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.

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