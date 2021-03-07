Шмыгаль: Запись на вакцинацию поможет в получении «ковид-паспортов»

С 1 марта на бесплатную вакцинацию от COVID-19 записались более 155 тысяч украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.



Он отметил, что данные вносятся в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки люди получат приглашение в прививочные пункты в соответствии с утвержденным министерством здравоохранения планом вакцинации.



«Более того, цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации"», – подчеркнул Денис Шмыгаль.



Записаться на вакцинацию можно заполнив заявку через приложение и веб-портал «Дія», или с помощью национального контакт-центра Минздрава по телефону: 0800 60 20 19.

26 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Для создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.



В украинском Минздраве сообщили, что прежде чем принимать какие-то решения о введении «ковид-паспортов», Украина хочет посмотреть на реакцию в мире. В ведомстве пояснили: если в мире введут не специальный «ковид-паспорт», а просто справку о вакцинации от коронавируса, то Украина уже имеет механизм ее печати и выдачи.