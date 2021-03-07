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Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия

07 марта 2021, 16:05

Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия

В непризнанной Абхазии (Грузия) следствие предъявило обвинение в незаконном хранении оружия Ахре Авидзбе, задержанному вечером 4 марта в Сухуми. Защитница Авидзбы, которая в субботу встретилась с ним в здании Службы госбезопасности, сообщила журналистам, что он отказался от еды и воды. Адвокатесса считает, что двое суток ее подзащитного удерживали незаконно без предъявления обвинения.

Авиздба в прошлом – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке. Он имеет российское гражданство.

Кроме Авидзбы, были задержаны еще пять человек, среди которых также есть люди, воевавшие против украинской армии на Донбассе.

За незаконное хранение оружия «Абхазу» грозит до шести лет лишения свободы.

МВД Абхазии сообщило, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.

В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком  обращении с военнопленными и гражданским населением.

Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.

Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.

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Абхазия конфликт на Донбассе
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