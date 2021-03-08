Кроме «Абхаза» за решетку отправили троих его охранников из Донецка

Задержанный в непризнанной Абхазии боевик «ДНР» Ахра Авидзба остается в СИЗО в Сухуми. Вместе с ним были арестованы четверо его бывших охранников Авидзбы. Об этом сообщает «Кавказский Узел».



Трое жителей Донецка Талех Гасанов, Станислав Культа и Андрей Локтионов, а также прибывший из Кабардино-Балкарии Аслан Гуатижев отправились в СИЗО как соучастники по незаконному хранению оружия. Под арестом им предстоит оставаться до 5 апреля.



Авиздба в прошлом – полевой командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» в Донецке. Он имеет российское гражданство.



В январе 2021 года Служба безопасности Украины объявила его в розыск, обвинив в создании террористической организации на Донбассе, похищении людей и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.



Ахра Авидзба — близкий родственник известного абхазского «вора в законе» Алхаза Авидзбы, одного из тех, кто был убит во время расстрела в ресторане в Сухуме в ноябре 2019 года.



Отдельные СМИ называют Авидзбу генератором смены власти в Абхазии в январе 2020 года.



Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке России.