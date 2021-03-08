Глава ОБСЕ узнала о пытках в донецкой «Изоляции» и возмущена

Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что поражена ужасными условиями содержания людей в подвалах незаконной тюрьмы, которая размещена на территории культурного центра «Изоляция».



Об этом она рассказала во время дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, передает «Укринформ».



«Как председательница ОБСЕ и министр иностранных дел я всегда во время визитов в другие страны провожу встречи с правозащитниками и журналистами, чтобы лучше понять ситуацию в каждой конкретной стране. Во время таких встреч я впервые услышала об ужасах и условия содержания в тюрьмах, в так называемой "Изоляции", в неподконтрольных правительству Украины районах», – сказала Линде.



Она отдельно обратила внимание на особо сложные условия, в которых находятся женщины на этих территориях.



Совещание ОБСЕ по человеческому измерению, посвященное выполнению обязательств, связанных с содействием развитию свободы СМИ и гендерному равенству, проходит 8-9 марта в онлайн-режиме. Участие в мероприятии принимают представители правительств и неправительственных организаций из 57 стран, включая Украину.

Министерство иностранных дел анонсировало информационную кампанию для закрытия тюрьмы боевиков.

Всего на сегодня заочные подозрения объявлены пяти боевикам, среди которых руководитель тюрьмы «Изоляция», три охранника и представитель оперативного блока «МГБ ДНР».



В целом, полиция Донетчины идентифицировала 70 человек, которые причастны к преступлениям в «Изоляции».