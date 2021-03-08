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Глава ОБСЕ узнала о пытках в донецкой «Изоляции» и возмущена

08 марта 2021, 22:35

Глава ОБСЕ узнала о пытках в донецкой «Изоляции» и возмущена

Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что поражена ужасными условиями содержания людей в подвалах незаконной тюрьмы, которая размещена на территории культурного центра «Изоляция».

Об этом она рассказала во время дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, передает «Укринформ».

«Как председательница ОБСЕ и министр иностранных дел я всегда во время визитов в другие страны провожу встречи с правозащитниками и журналистами, чтобы лучше понять ситуацию в каждой конкретной стране. Во время таких встреч я впервые услышала об ужасах и условия содержания в тюрьмах, в так называемой "Изоляции", в неподконтрольных правительству Украины районах», – сказала Линде.

Она отдельно обратила внимание на особо сложные условия, в которых находятся женщины на этих территориях.

Совещание ОБСЕ по человеческому измерению, посвященное выполнению обязательств, связанных с содействием развитию свободы СМИ и гендерному равенству, проходит 8-9 марта в онлайн-режиме. Участие в мероприятии принимают представители правительств и неправительственных организаций из 57 стран, включая Украину.

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Министерство иностранных дел анонсировало информационную кампанию для закрытия тюрьмы боевиков.

Всего на сегодня заочные подозрения объявлены пяти боевикам, среди которых руководитель тюрьмы «Изоляция», три охранника и представитель оперативного блока «МГБ ДНР».

В целом, полиция Донетчины идентифицировала 70 человек, которые причастны к преступлениям в «Изоляции».

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