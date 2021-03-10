Более шести тысяч заболевших коронавирусом в Украине выявили за сутки

За вторник, 9 марта, в Украине выявили 6 377 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 687 человека выздоровели, а 219 умерли.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 416 438 заболевших ковидом. Из них 11 204 916 человек выздоровели, а 27 423 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.



Вчера провели 64 126 207 тестирований на коронавирус.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.