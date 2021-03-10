Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в среду наложила максимально возможные штрафы на компании «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» за необеспечение зимой гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях, а также несвоевременное информирование Минэнерго, НКРЭКУ и «Укрэнерго» о критической ситуации с топливом. Каждая компания оштрафована на 1,7 миллиона гривен.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Кроме того, по результатам проверки Нацкомиссией в период с 8 по 12 февраля деятельности трех генкомпаний группы ДТЭК, у НКРЭКУ возникли дополнительные претензии к компаниям в плане нетипичного увеличения аварийных отключений энергоблоков ТЭС в критический зимний период, а также недопоставок угля на ТЭС со стороны аффилированных структур.



При этом указано, что компании ООО «ДТЭК Трейдинг» и D.Trading International SA поставили электростанциям «Захидэнерго» в декабре 2020 — январе 2021 года 939,8 тысячи тонн угля, что на 27,2% меньше законтрактованных 1291,4 тысячи тонн. Схожая ситуация с задержками поставок топлива наблюдалась в «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго».

В результате НКРЭКУ приняла решение передать материалы проверки трех генкомпаний группы ДТЭК на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).



«Материалы проверки мы направляем в Антимонопольный комитет для проведения собственного расследования того, как компания, которая имеет все признаки монопольного положения на рынках угля и тепловой генерации, ведет себя на этих рынках. Также направляем материалы в Минэнерго и Госэнергонадзор. И я также считаю, что то, что произошло или могло произойти − это вопрос национальной безопасности, поэтому направляем вопросы в СНБО», − сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания комиссии.



Тарасюк также не исключил возможности передачи материалов проверки в правоохранительные органы после проведения соответствующего анализа со стороны юридического департамента регулятора.



Кроме того, по словам главы регулятора, НКРЭКУ будет инициировать перед законодательным органом увеличение штрафов на рынке электроэнергии, «потому что на таком рынке это слишком маленький размер».



«Сегодня мы накладываем максимальный штраф, который мы могли наложить. И за такие кричащие нарушения, когда вся страна была под риском отключений, компания [ДТЭК] в такой ситуации заслуживает самых суровых санкций», − подчеркнул глава Нацкомиссии в ходе заседания.



В свою очередь, руководители компаний «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» в ходе заседания заявили о наличии объективных причин критического дефицита угля в зимний период из-за снижения выработки электроэнергии на АЭС вследствие затягивания ремонтной кампании, а также резко возросшей нагрузки на ТЭС выше балансового прогноза.



Обновлено. ДТЭК также собирается обратиться в СНБО «с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий национального энергетического регулятора НКРЭКУ». Кроме того, энергетическая группа Ахметова намерена обжаловать решение НКРЭКУ о штрафах.



В то же время члены НКРЭКУ не приняли во внимание аргументы представителей тепловой генерации ДТЭК.