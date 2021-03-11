В Макеевке поступило анонимное сообщение о минировании зданий в трех районах города. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской «администрации» Сергей Голощапов в своем телеграм-канале.



По его словам, незамедлительно начата эвакуация людей из близлежащих учреждений, в первую очередь — из школы № 22. На местах работают «спецслужбы».



Позже Голощапов сообщил о завершении проверки трех зданий в Макеевке, минирование не подтвердилось. При этом поступило сообщение о минировании здания «суда» в Кировском районе, которое позже также не подтвердилось.



Также утром поступило анонимное сообщение о минировании зданий «прокуратур» Буденновского, Калининского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка, сообщил глава сепаратистской «администрации» города Алексей Кулемзин. Позже он отметил, что информации о минировании не подтвердилась.



Кроме того, сообщается о возможном минировании зданий «прокуратур» в Енакиево, Докучаевске и Кировском (Крестовке).

В марте на подконтрольной «ДНР» территории участились ложные сообщения о минировании зданий. В частности, 1 марта в Донецке сообщали о «минировании» 36 школ, а через три дня — проверяли наличие взрвывчатки в еще нескольких учебных заведениях.