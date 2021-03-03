В Донецке эвакуировали учащихся нескольких школ после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли

Обновлено. Информация о минировании школ в Донецке не подтвердилась. «Спецслужбы» группировки «ДНР» не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ в зданиях учебных учреждений, сообщил «мэр» Алексей Кулемзин.



В школы № 25 и №28 города Донецка Ленинского района поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений.



Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



Позже поступила информация о минировании школы № 4 — «Кадетский корпус» в Калининском районе города. Также Кулемзин сообщил, что пришло анонимное сообщение о минировании школы № 133 Пролетарского района Донецка.



Дети и педагоги эвакуированы из зданий школ.



Первого марта в Донецке эвакуировали учащихся 36 школ после анонимных сообщений о минировании этих учебных заведений. В итоге информация о минировании не подтвердилась.