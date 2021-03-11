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На Луганщине выясняли причины гибели людей во время масштабных пожаров

11 марта 2021, 18:54

На Луганщине выясняли причины гибели людей во время масштабных пожаров

В пострадавшем от пожаров Сиротино прошло заседание парламентской ВСК В пострадавшем от пожаров Сиротино прошло заседание парламентской ВСК

В поселке Сиротино Луганской области сегодня, 11 марта, состоялось выездное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине.

Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», на собрание пришли около сотни местных жителей. Люди возмущались тем, что компенсации в сумме 300 тысяч гривен за сгоревший дом не хватает на восстановление жилья. Одна местная жительница обратилась к членам ВСК с тем, что ее дом жилой по документам провели как хозпостройку, и она вообще не смогла получить компенсацию.

Народный депутат Максим Ткаченко задал представителям местной власти вопрос, почему у спасателей во время пожаров в июле 2020 года не было связи.

Начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик заявил, что это неправда, у спасателей связь между машинами была, и что все записи в переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Однако представитель территориального управления ГБР отметил, что опросили больше 200 свидетелей и не готовы ответить, были ли записи за 6-7 июля. Ткаченко же утверждает, что в эти дни не было связи между спасателями, потому они не могли ориентироваться в ситуации, и тогда погибли люди.

Глава ВСК нардеп Руслан Горбенко поручил теруправлению ГБР в Краматорске проверить записи, когда начали поступать звонки о пожарах и когда по факту выехали спасатели.

Жители Сиротино утверждали, что их никто не эвакуировал из поселка 30 сентября 2020 года, когда бушевал пожар, не было оповещения. Начальник областного управления ГСЧС возразил, что эвакуация была, и пожар спасатели тушили по мере возможности, но сильный ветер затруднял их работу.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что готов предоставить все пояснения в письменном виде, и что он уже предоставил более трех тысяч ответов по итогам прошедших заседаний ВСК.

Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского областного управления ГСЧС и Луганской ОВГА.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.

Кроме того, 6 должностных лиц подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подозревают в совершении уголовных правонарушений.

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