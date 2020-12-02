Рада создала комиссию по расследованию пожаров в Луганской области

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать причины масштабных пожаров в Луганской области. За это решение было отдано 258 голосов.



Согласно постановлению парламента, основными задачами ВСК являются:

Главой ВСК избран депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко. Его заместитель — представитель депутатской группы «Доверие» Сергей Вельможный.

Летом лесные пожары в Луганской области начались 6 июля и были полностью потушены к 13 июля. В результате погибли 6 человек, сгорело около 5 тысяч гектаров леса.



Второй раз пожары на Луганщине вспыхнули 30 сентября и были потушены 8 октября. Выгорело более 20 тысяч гектаров леса, погибли 11 человек, уничтожено более 600 жилых домов.



ГБР расследует возможную халатность руководства ГСЧС в Луганской области. По данным следствия, спасатели систематически разворовывали топливо и не смогли вовремя выехать для тушения пожаров.