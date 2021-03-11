СНБО принял проект Стратегии деоккупации Крыма

Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



По его словам, работа над документом продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.



«Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма», — заявил Данилов.



Данилов подчеркнул, что события, которые привели к вторжению и оккупации полуострова и отдельных районов Донбасса, начались в 2010 году после подписания «Харьковский соглашений». В связи с подписанием этих соглашений экс-президента Виктора Януковича подозревают в государственной измене.