Януковича подозревают в госизмене из-за «харьковских соглашений»

Следователи Госбюро расследований (ГБР) по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.



«В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю – президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Дополняется…