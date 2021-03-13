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Фонд госимущества занимается возвратом мариупольского АСРЗ на баланс государства

13 марта 2021, 19:54

Фонд госимущества занимается возвратом мариупольского АСРЗ на баланс государства

Фонд государственного имущества Украины проводит процесс возврата целостного имущественного комплекса Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс одноименного государственного предприятия (ГП «АСРЗ», Мариуполь). Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Отмечается, что 26 февраля 2021 года состоялась первая встреча представителей ООО «СРЗ» с руководством ФГИ относительно приема-передачи.

По результатам работы комиссии, 11 марта 2021 года руководителями ООО «СРЗ» и ГП «АСРЗ» подписан Акт приема-передачи № 2 госимущества (гидротехнических сооружений) из состава ЦИК «АСРЗ».

«На сегодня руководством ГП «АСРЗ» начаты мероприятия по проведению независимой оценки передаваемого имущества ЦИК «АСРЗ». На 15 марта созвано очередное заседание комиссии для дальнейшей передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ», — констатируется в пресс-релизе. 

В свою очередь, ООО «СРЗ» подписан договор с международной компанией «Бюро Веритас» о намерении сотрудничества в рамках технического обследования и определения технического состояния ЦИК «АСРЗ», для экспертного сопровождения процесса передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ».

Работа Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) парализована уже больше месяца из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

Работники АСРЗ уже неоднократно выходили на акции протеста – перекрывали движение по улице Восстания в Приморском районе, чтобы на их проблему обратили внимание, протестовали перед сессией горсовета. Но их акции не дали результата.

Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. Завод осуществляет строительство, ремонт судов, а также занимается перевалкой грузов на собственных причалах.

В 2003 году ФГИ передал ЦИК ГП «АСРЗ» в аренду ООО «СРЗ». С 2010 года предприятие находилось под управлением ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа».

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 13 марта 2021 года 100%-ным собственником ООО «СРЗ» является компания Mariupol Investments Limited (Кипр), бенефициаром является физлицо Светлана Савчук (Монако).

Уставный капитал ООО «СРЗ» — 136,5 млн гривен.

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