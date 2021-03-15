Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.



Об этом сообщила руководительница Офиса генпрокурора в своем Facebook.



«8 млрд гривен – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления», – написала Венедиктова.



Она объясняет, что, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они «приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка». Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.



В НАБУ в свою очередь добавили, что перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года, экс-глава правления направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письмо с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ОАО «Приватбанк», которые хранились на корреспондентском счету в этом банке.



«Они подделали банковские документы в банковском учреждении, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, внесли изменения в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы это преступление скрыть», – пояснил руководитель подразделения детективов Бюро Александр Скомаров.



По словам генпрокурора, у следствия есть доказательства того, что бухгалтерская документация фиктивна.

22 февраля в аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка – Владимиром Яценко, который хотел бежать из Украины. Его подозревают в совершении преступления по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).



Подозрение вручили бывшему первому заместителю предправления ПриватБанка, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, экс-главе правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления, связанного с банком юридического лица.