Центр противодействия дезинформации, о запуске которого ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний. Они будут проверять информацию из публичного пространства.
Как рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, центр должен начать свою работу в этом месяце. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, отметила Мендель в эфире телеканала «Дом».
Также, по ее словам, Зеленский предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и «обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной».
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запустила еженедельную программу, которая будет транслироваться на государственных телеканалах «Дом» и UATV.