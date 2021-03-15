Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского рассказали, как будет работать Центр противодействия дезинформации

15 марта 2021, 23:18

У Зеленского рассказали, как будет работать Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации, о запуске которого ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний. Они будут проверять информацию из публичного пространства.

Как рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, центр должен начать свою работу в этом месяце. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, отметила Мендель в эфире телеканала «Дом».

Также, по ее словам, Зеленский предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и «обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной».

Читайте также:

Центр противодействия дезинформации будет работать на Банковой с 16 марта

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запустила еженедельную программу, которая будет транслироваться на государственных телеканалах «Дом» и UATV. 

Еще по теме

Люди
Юлия Мендель
Организации
Центр противодействия дезинформации

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
10:37
«ДНР»: Более сотни новых заболевших ковидом и 8 умерших
08:18
«ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
01:03
Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
16:26
ГПСУ: Пассажиропоток через линию соприкосновения на Донбассе снизился за эту неделю
15:15
Около 4 тысяч школьников из ОРДЛО обучаются дистанционно в школах Донетчины
12:40
«ДНР»: За сутки восемь человек умерли от COVID-19, 243 — заболели
09:43
«ЛНР» заявила о 29 новых случаях COVID-19 и двух смертях
все новости
23:18
У Зеленского рассказали, как будет работать Центр противодействия дезинформации
23:07
В «Слуге народа» считают, что большая приватизация принесет бюджету страны 9 миллиардов гривен
22:33
На Донетчине появится еще один ЦНАП
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
21:21
Проблемы с мобильным приложением «Вдома» на КПВВ: Что нужно знать
21:00
Ветерана АТО, который угрожал взорвать мост в Киеве, будут лечить в психиатрической клинике
20:23
СМИ опубликовали новые записи разговоров «Медведчука-Суркова»
19:52
Генпрокуратура выдвинула новые подозрения Дубилету и другим чиновникам Приватбанка
19:26
Суд оставил боевика «Абхаза» под стражей
19:17
Посол: Малайзия не встанет на какую-либо из сторон пока суд в Гааге не вынесет решение по делу МН17
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
18:10
Мирный план для Донбасса по версии Франции и Германии: Арестович рассказал, что известно
17:26
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС
17:10
Минздрав о вакцинации от ковида: Побочные эффекты проявляются у менее чем 1% привитых
16:41
Главный санврач Украины Ляшко заболел коронавирусом
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция