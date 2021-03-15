Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает еженедельную программу, которяа будет транслироваться на государственных телеканалах «Дом» и UATV. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.



Программа будет называться «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» и является авторским проектом пресс-секретаря президента.



«Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса», — описывает канал «Дом» новое шоу.



В понедельник, 15 марта, выйдет пилотный эпизод на страницах «Дома» в соцсетях и в YouTube — в 19:30 по киевскому времени. А в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода с трансляцией на всех диджитал-платформах телеканалов «Дом» и UATV.



Вопросы Юлии Мендель можно задать на странице в Facebook телеканала «Дом» или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57.

Телеканал «Дом» — русскоязычный государственный телеканал Укарины, который вещает на неподконтрольные районы Донбасса и аннексированный Крым. «Дом» входит в составе госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины», на базе которого ранее вещал только канал иновещания UATV.



С 1 марта 2021 года канал «Дом» расширил свое вещание на неподконтрольные территории.