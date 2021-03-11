Центр противодействия дезинформации, о создании которого ранее объявил президент Владимир Зеленский, начнет работу уже в следующий вторник, 16 марта. Об этом сообщил заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Решением Совета национальной безопасности и обороны такой центр сегодня был создан. Он начинает работу со следующего вторника. Непосредственно центр будет располагаться в Ситуационном центре аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который находится на улице Банковой», — отметил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО.



По его словам, аппарат СНБО уже около года проводит соответствующую работу, занимаясь вопросами противодействия дезинформации, но теперь «будет максимальная активизация».



Мы будем работать в ежедневном режиме «24 на 7 на 365. В центр будут привлечены представители всего нашего разведсообщества, будут привлечены соответствующие министерства и ведомства, и мы сможем оказать сопротивление той дезинформации, которая в последнее время, уже в течение определенного периода времени, есть на территории нашей страны со стороны Российской Федерации», — подчеркнул Данилов.

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Владимир Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации. По его словам, в будущем он станет международным хабом по борьбе с пропагандой.



Сегодня стало известно, что центр будет функционировать при СНБО и в скором времени назначат его руководителя.