Кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму РФ в сентябре этого года смогут вести агитацию в отдельных районах Донецкой области. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



При этом на вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, Пушилин не смог ответить. По его словам, «этот вопрос пока открыт». Он утверждает, что жители ОРДО с российскими паспортами хотят принять участие в выборах депутатов Госдумы.



Однако с официальными структурами РФ по этому вопросу у «ДНР» пока нет взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.



Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса, заявили в МИД Украины.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.