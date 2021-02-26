Голосование жителей Донбасса на выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность, предупредили в МИД Украины

Голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.



Об этом «Новостям Донбасса» заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Ранее Центризбирком РФ сообщил, что жители Донбасса с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму осенью 2021 года.



«Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом», — сказал Николенко в комментарии «НД».



Заявление ЦИК РФ спикер МИД назвал очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.



«Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, является незаконным. Россия сознательно разрушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта», — подчеркнул Николенко.



В МИД призвали украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях, не участвовать в российских выборах.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



По последним данным, российские паспорта получили более 600 тысяч жителей Донбасса.