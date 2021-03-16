Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал при обсуждении ситуации на Донбассе ориентироваться на официальные заявления властей. Об этом он сказал во время общения с журналистами во вторник, передают российские СМИ.



Он прокомментировал вопрос о возможном ракетном ударе РФ по военным объектам Украины за пределами Донбасса в случае возможной военной эскалации в регионе.



«Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – заявил Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя слухи о наступлении на Донбассе, заявил, что Вооруженные силы Украины не позволят боевикам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году.