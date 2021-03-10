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Кравчук: Боевики мобилизуют войска, но Украина готова к защите

10 марта 2021, 10:31

Кравчук: Боевики мобилизуют войска, но Украина готова к защите

Незаконные вооруженные формирования мобилизуют свои войска на Донбассе. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что силовики располагают информацией о ситуации вдоль линии соприкосновения. Поэтому украинская сторона готова к зеркальным действиям в случае агрессии, но «никогда не будет нападать первой», подчеркнул переговорщик.

«Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад — мы готовы защищать свою землю», — сказал Кравчук в интервью телеканалу «Дом».

Он напомнил о наличии мирного плана по Донбассу: «Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться. Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей».

Ранее председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира. 

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