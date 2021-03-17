На Донетчине за последние 14 дней резко увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Наибольший рост фиксируется в Краматорске. Об этом сообщила и.о. генерального директора ГУ «Лабораторный центр МЗ Украины» в Донецкой области Марина Белоусова на брифинге в среду.



«За последние семь дней в области показатель заболеваемости вырос на 85,3% по сравнению с предыдущими семью неделями. А также по анализу за последние 14 дней показатель составляет 201,19 случаев на 100 000 населения, что выше показателя за предыдущие 14 дней на 92,7%», – отметила Белоусова.



По ее словам, наибольший уровень заболеваемости за последние 14 дней наблюдается в Краматорске, где показатель составил 444,9 заболевших на 100 000 населения.



Также высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Торецке – 350,49 случаев на 100 000 населения, в Угледаре – 342,09, в Бахмутском районе – 294,86, в Мариуполе – 274,88.



В данное время на Донетчине действует «оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.