Окончательный отчет Ирана о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 года является попыткой скрыть истинные причины трагедии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета, однако они не были приобщены к финальному документу.



«То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета», — заявил министр.



По словам Кулебы, иранская сторона допустила многочисленные нарушения международных стандартов, Чикагской конвенции и IKAO при техническом расследовании обстоятельств авиакатастрофы, в результате чего предоставила выборочные доказательства и ложные выводы.



«Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет. Это — сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — добавил он.



«Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени не понадобилось», — подытожил Кулеба.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из столицы Ирана. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



В итоговом отчете Иран назвал причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана ошибку оператора системы ПВО.