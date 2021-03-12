На Донбассе рассказали о нарушениях режима прекращения огня в среду

За минувшие сутки украинская сторона на Донбассе зафиксировала 9 случаев нарушения режима прекращения огня.



Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в районе Песок, Гнутово, Луганского, Светлодарска, Новотошковского.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о пяти нарушений режима прекращения огня. Подчеркивается, что огонь велся по позициям в районе Донецкого, Калиновки, Лозового, Нижнего Лозового.



Группировка «ДНР» также рассказала о пяти нарушениях «режима тишины». Там зафиксировали обстрелы своих позиций в районе Горловки (поселок шахты 6/7), Веселого, Сосновского, Коминтерново/Пикуз.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 16 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 453 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 478 взрывов, 1 496 неопределенных пролетевших боеприпасов, 125 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 291 очереди и выстрела.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.