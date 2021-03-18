За минувшие сутки, 17 марта, в Украине выявили 15 053 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом в 2021 году. При этом 6 514 человек выздоровели, а 267 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 504 076 заболевших ковидом. Из них 1 244 190 человек выздоровели, а 29 253 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.



Вчера было проведено 118 780 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 11 833 заболевших коронавирусом.