В Донецкой области в результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка «Север».



Как сообщается, сегодня, 18 марта, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от поселка Пивденное.



«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось», – говорится в сообщении.



В ответ на обстрел украинские военные открыли огонь.



О действиях незаконных вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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