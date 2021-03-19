За прошедшие сутки, 18 марта, положительные результаты на COVID-19 получили 15 850 человек. Кроме этого, 4592 ранее заболевших выздоровели, 262 — умерли от осложнений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях. В медучреждения госпитализировали 4444 человека.



За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь зафиксировали у 1 519 926 человек. Из них 1 248 782 человек выздоровели, летальных случаев — 29 515.



Днем ранее сообщалось о 15 053 заболевших коронавирусной болезнью.



У министерства здравоохранения отсутствую данные о заболеваемости на временно неподконтрольных территориях.