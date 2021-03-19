Для украинских детей вскоре начнет действовать экономический паспорт, который позволит получать деньги от пользования недрами в стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу вечером.



Глава государства подвел итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос пользования недрами в Украине.



Зеленский подчеркнул, что согласно Конституции Украины недра являются собственностью всего народа Украины.



«Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могут владеть и пользоваться недрами, – эти времена закончились», – сказал президент.



В контексте этого он сообщил, что вскоре будет предложен механизм для воплощения одного из его предвыборных обещаний – а именно об экономическом паспорте украинцев.



«По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования», – пояснил Владимир Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 19 марта принял решение о том, что в Украине проведут полный аудит разрешений на недропользование, выданных с 1994 года. Если будет выявлены нарушения лицензионных условий, такие разрешения будут законным способом возвращены народу Украины.



Также СНБО принял решение ввести санкции против 19 компаний, которые занимались эксплуатацией недр, в том числе двух компаний из Гонконга, которые являются акционерами «Донецкоблгаза».