Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором подвел итоги последних резонансных решений Совета национальной безопасности и обороны.



«Коротко я описал бы то, что происходит, тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости», – заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что на протяжении многих лет отдельные лица присваивали в стране «государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже Конституционный Суд Украины».



По словам президента, восстановление справедливости было одним из его предвыборных обещаний, и прежде всего, в рамках его выполнения «пресекли попытку расколоть страну пропагандой и дезинформацией».



«2 февраля была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финасировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев», – сказал Зеленский.



Он продолжил, что 19 февраля были заблокированы активы и имущество, связанные с Виктором Медведчуком. Также были поручено вернуть в госсобственность нефтепровод «ПрикарпатЗападтранс» длиной почти полторы тысячи километров, который неизвестным образом в 2015 году оказался в частных руках.



«Также справедливую реакцию Украины должны получить те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины, в частности, "Мотор Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины», – подчеркнул Зеленский.



Глава государства заявил, что украинцы «должны знать, как и на каких условиях рядом граждан Украины были получены те или иные ресурсы». Для этого соответствующие органы проведут подробное изучение всех обстоятельств.



«Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. А для того, чтобы это установить, будет проведен детальный аудит, результаты которого будут представлены обществу», – добавил президент и отметил, что полученные правоохранителями выводы могут стать основой будущих рассмотрений в суде.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.



Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.