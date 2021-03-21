Эксперты предварительно оценили ущерб от действий участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле здания Офиса президента в 2 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.



Там отметили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века.



«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — заявили в ОП.

Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины». Протестующие разрисовали фасад здания ОП оскорбительными надписями в адрес президента и министра внутренних дел.



Правоохранители задержали одного из участников акции. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.



23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.



Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.