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Сторонники Стерненко подожгли табличку Офиса президента и разрисовали здание. В МВД это назвали провокацией

20 марта 2021, 21:46

Сторонники Стерненко подожгли табличку Офиса президента и разрисовали здание. В МВД это назвали провокацией

Акция сторонников Сергея Стерненко под зданием Офиса президента Акция сторонников Сергея Стерненко под зданием Офиса президента

В субботу вечером у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины», передает hromadske.

Протестующие разрисовали краской фасад здания ОП, выкрикивали лозунги против министра внутренних дел Арсена Авакова, полиции, «Свободу Стерненко», «Свободу политзаключенным» и другие.

Также участники акции разбили стекло одной из дверей Офиса президента.

Протестующие устроили салют под ОП по случаю дня рождения Стерненко.

Участники акции требовали от власти освободить осужденного Сергея Стерненко,  Андрея Антоненко «и других политзаключенных»; а также наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Януковича, и отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова.

В МВД заявили, что действия протестующих под зданием Офиса президента Украины являются проплаченной провокацией.

«Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти по пути такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь», – заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он добавил, что большинство митингующих под ОП не нарушают порядок, лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия.

Как видно на фотографиях с места событий, надписи содержат оскорбления в адрес президента и главы МВД Авакова.

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.

В поддержку Стерненко 23 февраля прошли акции протеста в нескольких городах Украины. В Киеве протестовали у Офиса президента; произошли столкновения с полицией. Были задержали 24 человека, которых потом отпустили. Полиция сообщила о 27 пострадавших правоохранителях.

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